L'Oreal ve Kering'den Lüks Güzellikte Stratejik Ortaklık

Güncelleme:
L'Oreal, Kering ile lüks güzellik ve iyi olma hali alanlarında uzun vadeli bir stratejik ortaklık kurarak, Kering'in markalarını L'Oreal'in güzellik uzmanlığıyla birleştirmeyi hedefliyor. Anlaşma kapsamında önemli markaların lisansları L'Oreal'e devredilecek.

L'Oreal, Kering ile lüks güzellik ve iyi olma hali alanlarında uzun vadeli bir stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yves Saint Laurent Beaute markasının başarısı üzerine inşa edilen bu işbirliği, Kering'in lüks markalarını L'Oreal'in dünya çapındaki güzellik uzmanlığıyla bir araya getirerek yeni değerler yaratmayı hedefliyor.

Anlaşma kapsamında Kering, Kering Beaute'yi (Creed markası dahil) L'Oreal'e satma hakkına sahip olacak. Köklü markalardan Creed, nadir doğal içeriklerin ustalıkla işlendiği yüksek kaliteli parfümleriyle tanınıyor. Creed, L'Oreal Luxe çatısı altında hem kadın hem erkek kategorilerinde global büyümesini daha da hızlandıracak.

Ortaklık, Gucci markası için 50 yıllık münhasır bir güzellik ve parfüm lisansını da içeriyor. Bu lisans, mevcut "Coty" anlaşmasının süresi dolduktan sonra devreye girecek. Anlaşmanın tamamlanmasıyla Bottega Veneta ve Balenciaga markalarının 50 yıllık lisansları L'Oreal'e devredilecek.

Taraflar, bu stratejik işbirliğini koordine etmek ve ilerlemeyi takip etmek amacıyla ortak bir stratejik komite kuracak. Toplam değeri 4 milyar avroyu bulan bu anlaşmanın 2026'nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. L'Oreal, lisanslı markaların kullanımı için Kering'e telif ödemesi de yapacak.

L'Oreal ve Kering, lüks, iyi olma hali ve uzun yaşam (longevity) alanlarında yeni keşifler gerçekleştirmek için de güçlerini birleştirecek.

Planlanan bu ortak girişim, L'Oreal'in inovatif gücü ile Kering'in lüks müşteri anlayışını bir araya getirerek öncü deneyimler ve hizmetler sunmayı hedefliyor.

"Lüks güzellikte yeni bir dönem başlatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Hieronimus, dünyanın prestijli ve vizyoner lüks gruplarından biriyle uzun vadeli stratejik işbirliği kurmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Hieronimus, "Bu ortaklık, L'Oreal'i lüks güzellik alanında daha da güçlendirirken, iyi olma hali dünyasında yeni yollar açacak. Creed ile niş parfüm pazarında liderliğimizi pekiştirirken, Gucci, Bottega Veneta ve Balenciaga gibi olağanüstü markalarla lüks güzellikte yeni bir dönemi başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kering CEO'su Luca de Meo da ortaklığın kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğuna değinerek, "Güzellik sektörünün küresel lider markasıyla güçlerimizi birleştirerek, markalarımızın parfüm ve kozmetik kategorisinde büyümesini ve onların uzun vadeli potansiyellerinin ortaya çıkmasını sağlayacağız. L'Oreal'in uzmanlığıyla iyi olma hali alanında da yeni ufuklara yelken açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

