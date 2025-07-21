L'Oreal, TIME100 En Etkili Şirketler Listesinde!

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

L'Oreal, TIME dergisinin her yıl yayımlanan 'TIME100 En Etkili Şirketler' listesinde, 'Titanlar' kategorisinde yer alarak bilime dayalı stratejisi ve güçlü markaları ile dikkat çekti. Şirketin bünyesine katılan CeraVe markası da global başarısıyla öne çıktı.

L'Oreal, TIME dergisinin her yıl yayımladığı "TIME100 En Etkili Şirketler" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal, listede dünya genelinden büyük ve etkili şirketlerin yer aldığı "Titanlar" kategorisinde yer aldı.

Şirket, bilime dayalı stratejisiyle ve küresel ölçekte büyüttüğü güçlü markalarıyla dikkati çekerek bu listeye dahil edildi.

TIME, L'Oreal'in 2017'de bünyesine kattığı dermokozmetik markası CeraVe'in küresel başarısını da vurguladı.

ABD'de doğan bir marka olan CeraVe, 2 milyar avroyu aşan cirosu, dünya genelindeki erişimi ve dijital platformlardaki yüksek etkileşimiyle sektörün büyük markalarından biri haline geldi.

CeraVe, L'Oreal'in değişen güzellik eğilimlerine ve tüketici beklentilerine hızla yanıt verme yetkinliğini bu şekilde ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Hieronimus, TIME100 listesinde yer almalarının, ekiplerinin kararlılığının, bilime olan bağlılıklarının ve dünya genelinde tüketicilerle güçlü bağlar kuran markalar yaratma yetkinliklerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı

Verdiği kilolarla gündemdeydi, sırrını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer olacak mı? Hakan'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı

Hakan'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.