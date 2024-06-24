L'Oréal, cilde ve saça dair teknolojik inovasyonlarını tanıttı

Kişiselleştirilmiş, kapsayıcı ve sorumlu güzellik taahhüdüyle çalışmalarını farklı bir boyuta taşıyan L'Oréal, tekno-güzellikten aldığı güç ile "Herkes İçin Güzellik" başlığı altında konumlandırdığı inovasyonlarını geliştirmeyi sürdürüyor. Tekno-güzellik şirketi, Viva Teknoloji Fuarı'nda üretken yapay zeka destekli kişisel güzellik asistanını, artırılmış kreatif içerik üretimi platformunu ve kızılötesi ışık teknolojisiyle geliştirdiği saç kurutma makinesini tanıttı.

L'Oréal, gücünü teknoloji ve inovasyondan alan yenilikçi deneyim portföyünü genişletiyor. Tekno-Güzellik şirketi, son olarak Paris'teki Viva Teknoloji Fuarı'nda cilde ve saça dair teknolojik inovasyonlarını tanıttı. Şirket, güzellik içerik laboratuvarı, yeni kişisel güzellik asistanı teknolojisi, kızılötesi ışık teknolojisinden faydalanan saç kurutma makinesi ve yeni nesil cilt bakım cihazını tüketicileriyle buluşturdu. Ayrıca, bilimsel araştırma ve ürün testlerinde kullanılmak üzere insan derisine benzeyen suni deri teknolojisi Skin Technology by L'Oréal'in de lansmanını gerçekleştirdi.

Teknolojinin gücüyle dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarını, güzellikle iyileştirdiklerini söyleyen L'Oréal Grup Araştırma, İnovasyon ve Teknolojiden Sorumlu CEO Yardımcısı Barbara Lavernos, "VivaTech'te, diğer yeniliklerin yanı sıra, Skin Technology by L'Oréal'i de tanıttık. Gerçek insan cildi ile daha fazla benzerlikte özellikler taşıyan, kozmetik ve sağlık sektörlerindeki araştırmacılar için heyecan verici olanakların önünü açacak yeni biyo-bazlı cilt teknolojimiz için heyecanlıyız" dedi.

İnsan cildini yakından taklit ediyor

Yapılan açıklamaya göre biyolojinin, mekaniğin ve elektroniğin birleşimiyle hayata geçen Skin Technology by L'Oréal, egzama ve sivilce gibi cilt problemlerinin yanı sıra bronzlaşma ve yaralanma gibi insan derisinin karşı karşıya kalabileceği durumları daha yakından taklit edebiliyor. Şirket, bu teknolojiyi daha da geliştirmek için şu anda dünya çapındaki yeni girişimlerle ve tanınmış enstitülerle çalışıyor.

Şirket aynı zamanda kreatif içerik üretimini bir sonraki adıma taşıyacak gelişmiş teknolojiler için bir laboratuvar niteliği taşıyan üretken yapay zeka temelli güzellik içerik laboratuvarı CREAITECH'i de ilk kez tanıttı. CREAITECH, GenAI deneyleri için güvenli bir alan olarak, L'Oréal'in marka uyumlu ve yerelleştirilmiş içerik oluşturma sürecini 37 güzellik markası genelinde ölçeklendirmesini mümkün kılıyor. Meta ve önde gelen içerik üreticileriyle bir iş birliğine gittiğini de duyuran şirket, üreticiliğin sınırlarını zorlayan teknolojilerin artmasında da destek oluyor.

'Yeni Güzellik Kodları Üreitcisi Programını' devreye aldı

İnsan üreticiliği sayesinde teknolojinin en hayranlık verici halini aldığını ve bunun hem insanlara hem de markalara kendilerini ifade etmek için güçlü bir araç sunduğunu belirten L'Oréal Grup Dijital ve Pazarlama Direktörü Asmita Dubey, "CREAITECH GenAI Güzellik İçerik Laboratuvarımız, insan elinin ve üretken yapay zeka araçlarının birlikte neler başarabileceğinin bir kanıtıdır. Yeni Marka Özel Modellerimiz ile GenAI'yi markalarımızın benzersiz görsel kodlarını tanıması ve yenilikçi güzellik kampanyalarını daha hızlı başlatması için eğitebiliriz. Daha da önemlisi, bunu harici iletişimimizde ürün faydalarını desteklemek veya geliştirmek için yapay zeka tarafında oluşturulan yüz, vücut, saç ve cildin gerçeğe yakın görüntülerini kullanmamayı da içeren sorumlu yapay zeka ilkelerimizden ödün vermeden yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Meta ile birlikte, yeni nesil üç boyutlu, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka temelli içerik üreticilerini güçlendirmek ve güzellikte yeni üretici sınırları keşfetmek için "Yeni Güzellik Kodları İçerik Üreticisi Programı nı devreye aldıklarını ekleyen Dubey şöyle devam etti, "L'Oréal Paris, Lancöme ve La Roche-Posay markalarımız en son teknoloji araç ve tekniklerden yararlanma konusunda uzman 30 üreticiden oluşan bir ekiple iş birliği yaparak bu alanlara öncülük ediyor. Amacımız, yükselen üretici ekonomide teknolojik üreticiliğini serbest bırakmaktır" dedi.

Tüketiciler için güzellik teknolojisi

Açıklamaya göre, Kiehl's Derma-Reader, klinik görüntüleme teknolojisini kullanarak cildi analiz ediyor, hem cilt yüzeyinde hem de cilt altında 11'den fazla cilt özelliğini ölçüyor. Ölçüm sonucunca cilt bakım rutinine eklenecek ürünlerin yanı sıra yaşam tarzı ipuçları da öneriliyor.

Lancöme RENERGIE NANO YÜZEY YÜZEYCİSİ | 400 BOOSTER, cildin stratum korneum katmanına kozmetik ürünlerinin cilde nüfuzunu ve ürün performansını artırmak için özel olarak geliştirilmiş bir güzellik cihazı. Bu cihaz, evde klinik olarak test edilmiş sonuçlar elde etmek için 400'den fazla ultra hassas nano uçtan oluşan çığır açan patentli nanoçip teknolojisiyle güçlendirildi.

L'Oréal Paris Beauty Genius, tüketicilerin güzellikle ilgili her şeyi basit ve kolay bir şekilde öğrenmelerine olanak tanıyan, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir kişisel güzellik asistanı olarak öne çıkıyor. Beauty Genius bu sayede kullanıcılarına kişiselleştirilmiş teşhisler ve öneriler sunabiliyor.

L'Oréal Professionnel AirLight Pro, hem saç hem de çevre için devrim niteliği taşıyan bir saç kurutma deneyimi sunuyor. Hem güzellik profesyonelleri hem de tüketiciler için tasarlanan AirLight Pro, kızılötesi ışığı yüksek hızlı rüzgarla birleştirerek saç yüzeyindeki suyu verimli bir şekilde kurutuyor, daha iyi saç kalitesi sağlamaya yardımcı oluyor ve her bireyin pürüzsüz, parlak saçlar elde edilmesini sağlıyor.

L'Oréal Professionnel My Hair [iD] Saç Okuyucusu, renk, gri yüzdesi, saç lifi çapı ve yoğunluğu dahil olmak üzere birçok kriteri ölçümleyen ve bunun için ultra hassas optikler kullanan benzersiz bir saç rengi analiz cihazı. Kullanıcılara her seferinde doğru, kişiselleştirilmiş saç rengini sunabiliyor.

Sektördeki test standartlarını yükseltti

Skin Technology by L'Oréal, 40 yılı aşkın bir süredir biyolojik ve dermatolojik araştırmalar için son teknolojiye sahip test modelleriyle insan cildinin yeniden yapılandırılmasına öncülük ediyor. Skin Technology by L'Oréal insan derisinin karmaşıklığını taklit eden kapsayıcı test modelleri oluşturmak için biyoloji, mekanik ve elektroniğin gücünü birleştirerek, kozmetik endüstrisindeki test standartlarını yükseltirken, sağlık ve araştırma sektöründeki ve start-up'lardaki oyunculara da olanak sağlıyor.

L'Oréal CREAITECH GenAI Güzellik İçeriği Laboratuvarı geçtiğimiz sekiz ay boyunca, WPP NVidia motorunun yanı sıra diğer birçok farklı modelleri kullandı. Bu teknoloji için, 20'den fazla üretici yapay zeka teknolojisinden faydalanılırken, 1.000'den fazla güzellik ile ilgili görsel oluşturularak test edildi. Test edilen teknoloji için markaların üretici ekipleriyle de düzinelerce atölye çalışması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra CREAITECH, markaya uygun içerik üretmek için L'Oréal markalarının temel kodlarıyla eğitilmiş markaya özel modellerin geliştirilmesine de öncülük ediyor. La Roche-Posay ve Kérastase, içerik oluşturma süreçlerinde bu özel hizmeti kullanan ilk markalar oldu.

L'Oréal Grup ve Meta, yeni nesil üç boyutlu, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka içerik üreticilerini güçlendirmek ve güzellikte yeni üretici sınırları keşfetmek için 'Yeni Güzellik Kodları İçerik Üreticisi Programı'nı tanıttı. Bu program, güzelliğin yeni kodlarını belirleyerek içerik üreticisi ekonomisini desteklemeyi amaçlıyor. L'Oréal Paris, Lancöme ve La Roche-Posay, markalarının en son teknoloji araç ve tekniklerden yararlanma konusunda uzman 30 içerik üreticisinden oluşan ekiple gerçekleştirilen iş birlikleri kapsamında, bu yeni teknolojinin gelişimi önemli bir yere sahip.

Dijital Sürdürülebilirlikte öncü uygulamalar

Dünyanın dördüncü en büyük reklam vereni olan şirket, sektörün dijital faaliyetlerinin ürettiği karbondioksit (CO2) emisyonlarını ölçmeye ve bunların çevresel etkilerini azaltmaya öncülük ediyor. Şirket, VivaTech'te 360 derece dijital sürdürülebilirlik için çabalarına olanak tanıyan şu üç ortaklığıyla öne çıktı:

Şirket, dijital medya karbon ayak izinin ölçülmesine olanak tanıyan, 47 ülkede faaliyet gösteren Fransız start-up IMPACT+,

İçerik prodüksiyon çekimlerindeki temel karbon ayak izinin ölçümlenmesine olanak tanıyan bir yeşil teknoloji ortağı ADGREEN,

Web sitelerinin karbon ayak izinin ölçümlenmesine olanak tanıyan bir Fransız girişimi olan FRUGGR ile dijital alanda sürdürülebilirlik için ortaklık geliştirdi. - İSTANBUL