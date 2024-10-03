L'Oréal Türkiye'de Özgür Karakaş Üst Düzey Göreve Atandı

L'Oréal Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Özgür Karakaş, 1 Ekim itibarıyla L'Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Bölümü Genel Müdürü ve Ülke Liderlik Ekibi üyesi olarak görev almaya başladı.

Türkiye'nin önde gelen tekno-güzellik şirketi L'Oréal Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Birçok uluslararası şirkette önemli görevler üstlenen Özgür Karakaş, 1 Ekim itibarıyla L'Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Bölümü Genel Müdürü ve Ülke Liderlik Ekibi üyesi olarak görev almaya başladı. - İSTANBUL