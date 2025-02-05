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L'Oréal, Sanofi Hisselerini Geri Satın Alıyor

L'Oréal, Sanofi Hisselerini Geri Satın Alıyor
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L'Oréal, Sanofi'deki 29,6 milyon hissesinin yüzde 2,3'ünü toplam 3 milyar euro karşılığında geri satın alma anlaşması yaptığını duyurdu. Hisse satışı sonrası L'Oréal, Sanofi'nin sermayesinin yüzde 7,2'sine sahip olacak.

L'Oréal, sahip olduğu Sanofi hisselerinin yüzde 2,3'ünün toplam 3 milyar euro bedelle Sanofi tarafından geri satın alınmasına ilişkin anlaşma sağladığını duyurdu. Hisse geri alım işleminin tamamlanmasının ardından L'Oréal, Sanofi'nin sermayesinin yüzde 7,2'sine sahip olmaya devam edecek.

Dünyanın önde gelen kozmetik şirketlerinden L'Oréal, Fransız ilaç şirketi Sanofi'deki 29,6 milyon hissesini, hisse başına 101,5 euro karşılığında toplam 3 milyar euro bedelle Sanofi'ye satma konusunda anlaşma sağladı. Yapılan açıklamaya göre, hisse satışı sonrasında da L'Oréal Sanofi'nin güçlü bir hissedarı olarak şirketin büyüme ve değer oluşturma hedeflerine desteğini sürdürecek. Hisse geri alım anlaşmasının tamamlanmasının ardından L'Oréal, Sanofi'nin sermayesinin yüzde 7,2'sine ve oy haklarının yüzde 13,1'ine sahip olmaya devam edecek.

Herhangi bir ön koşula tabi olmayan hisse geri alım işleminin önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor. Bu işlem ile şirketin özellikle son dönemde gerçekleştirdiği satın almalar sonrasında bilançosunu güçlendirmesi ve finansman kaynaklarını daha da çeşitlendirmesi bekleniyor.

Anlaşmaya ilişkin olarak açıklama yapan L'Oréal Finans Direktörü Christophe Babule, "Bu işlemi duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. L'Oréal ve Sanofi arasında 50 yılı aşkın süredir süregelen güvene dayalı ortaklık doğrultusunda, Sanofi'nin gelişimini kilit bir hissedar olarak desteklemeye devam edeceğiz. Şirketin geleceğine olan güvenimiz tamdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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