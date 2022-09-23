KUZKA'nın yürüttüğü projede, destek almaya hak kazanan projeler belli oldu Ekonomi Haberleri Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı başvurusu kabul edilen 2. dönem projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı başvurusu kabul edilen 2. dönem projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 27 Mayıs tarihinde ilan edilen "2022 Yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı" 2. Dönem başvuruları alınan projelerin değerlendirme süreci sona erdi. Teknik Destek Programı, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden başvurusu alınan projelerden toplam 4 proje başarılı bulunarak Ajans Genel Sekreterliği onayıyla desteklenmeye hak kazandı. Kastamonu'dan 3 ve Sinop'tan 1 projenin desteklenmeye hak kazandığı program çerçevesinde, KUZKA tarafından projelere, e-ticaret, girişimcilik, takım çalışması, liderlik, proje döngüsü ve proje yazma konularında eğitimleri içeren teknik destek sağlanacak. Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahibi kurum ve kuruluşları ile 10 iş günü içinde sözleşmeleri imzalanacak. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Kastamonu Sinop Ekonomi Haberler

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