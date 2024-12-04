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KUZKA'nın 2024 Destek Programı Kapsamında İki Proje Desteklenecek

KUZKA'nın 2024 Destek Programı Kapsamında İki Proje Desteklenecek
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2024 Yılı Ağaç ve Orman Ürünleri Üretiminde Nitelik ve Niceliğin Arttırılması Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projeler belirlendi. Kastamonu bölgesinde endüstriyel tasarım ve orman ürünleri üretimine yönelik projelere destek sağlanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "2024 Yılı Ağaç ve Orman Ürünleri Üretiminde Nitelik ve Niceliğin Arttırılması Teknik Destek Programı"nın 5. dönem, çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 03 Temmuz'da ilan edilen "2024 Yılı Ağaç ve Orman Ürünleri Üretiminde Nitelik ve Niceliğin Arttırılması Teknik Destek Programı" çerçevesine 5. dönem başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri sona erdi. Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan 2 proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

Desteklenecek projeler ile yerel işletmelere endüstriyel tasarım konusunda çok fonksiyonlu, işlevselliği yüksek, ekonomik ve estetik çözümler üretmeyi hedefleyen çok amaçlı mobilya tasarlanması ve Kastamonu bölge ormanlarındaki karaçam, sarıçam, kızılçam ve göknar ağaçlarından üretilecek reçine ve türev ürünleri üretim tesisi ön fizibilite danışmanlık desteği sağlanması hedefleniyor.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahibi kurumlar ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında en yakın zamanda proje sözleşmelerinin imzalanması planlanıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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