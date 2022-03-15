KUZKA'dan 'yatırım promosyon' atağı

KASTAMONU (İHA) - Yatırım promosyon çalışmaları kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yatırımcıları markaja alan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin avantajlı yatırım imkanları hakkında yatırımcıları bilgilendirdi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'u kapsayan TR82 Bölgesi'ne yönelik yatırım promosyon çalışmaları kapsamında tanıtım faaliyetleri yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), ön fizibilite konularında yatırımcı çekmek, yatırımların finansmanına yönelik devlet destek ve teşvikleri hakkında bilgilendirme yapmak, ziyaret edilen firmaların tedarik zinciri içerisinde yer alan ürünlerin Kastamonu'dan temini ve üretim imkanlarının değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Marmara Bölgesi'ndeki yatırımcılara yönelik bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Yatırımcı firmalar tek tek ziyaret edildi

Ziyaret kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de faaliyet gösteren gemi mobilyaları, ahşap oyuncak, orman ürünleri, ahşap kapı, mutfak mobilyaları, metalürji, kenevir endüstrisi ve kimya ürünleri üreten 8 firmanın üretim tesislerinde görüşmeler gerçekleştirildi. KUZKA Kastamonu Yatırım Destek Ofisi tarafından yapılan ziyarette firmalara, TR82 Bölgesi özelinde Kastamonu'da yatırımlara sağlanan destekler ve teşvikler, yatırım yeri, potansiyel yatırım alanları, sektörün yapısı, mevzuat, standardizasyon, ithalat-ihracat durumu, pazar imkanları, üretim prosesi, sabit yatırım tutarı ve yatırımın geri dönüş süresi gibi konularda bilgiler verildi.

Yatırımların bölgeye kazandırılması için destek sağlanacak

Bölgede ahşap ürünleri ile defne yaprağı özelinde fizibilite çalışmalarını tamamlayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, başlattığı yatırım ortamı promosyon çalışmalarıyla daha önceden yatırım kararı alan kenevirden elyaf üretimi, metalurji ve defne kurutma tesisi gibi yatırımların bölgeye kazandırılması için de teşvik belgesi çıkarılması, izin ve ruhsat süreçlerinin takibi gibi yatırım konularını ilgilendiren alanlarda çeşitli danışmanlık destekleri sağlayacak. - KASTAMONU