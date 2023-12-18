Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 2023) açıldı. Fuar, bölgedeki 8 üniversite ve birçok kamu kurumu ve firmanın katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve bölgedeki 8 üniversitenin yanı sıra çok sayıda kamu kurumu ve firmanın katıldığı, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 2023) açıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri sergilendi ve akabinde fuara destek veren sponsor kurum ve firmalara plaketleri takdim edildi. Fuara, 'Altın Sponsor' olarak destek veren Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) plaketi, Vali Vekili Ahmet Özdemir tarafından ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'a verildi.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları'nın da katılımıyla KUDAKAF 2023'te stant açan ETSO'nun farklı birimlerinde görevli uzman personeller, standı ziyaret eden üniversite gençlerine iş ve kariyer fırsatlarıyla ilgili bilgi verip, stajyer başvuru ve mülakat formu doldurmalarına yardımcı oldular.

ETSO'nun standını ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve Atatürk Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'la sohbet etti. Başkan Özakalın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'a, Erzurum'un ticari hayatı ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın tarihinin kaleme alındığı, 'ETSO Tarihi' isimli kitabı hediye etti.

Başkan Özakalın; "Üretim Olmadan İstihdam Olmaz"

Kariyer fuarlarının gençlere iş ve kariyer fırsatı sunulması anlamında çok büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Başkan Özakalın, fuarın düzenlenmesine öncülük eden ve katkı sunan bütün kurumlara teşekkür etti. ETSO olarak Erzurum'da üretimin ve istihdamın artması, ekonomik anlamda şehrin daha iyi noktalara ulaşması için gayret gösterdiklerini kaydeden Özakalın şunları söyledi; "Bilindiği gibi üretim ve istihdam birbiriyle doğru orantılı iki unsur Yani hangi alanda olursa olsun üretiminiz olmadan yeterli istihdamı sağlamanız mümkün değil. Şehrimiz, zor iklim şartlarının hüküm sürdüğü bir coğrafyada yer alıyor. İlimiz ve bölgemizdeki işletmelerimiz de aynı şekilde bu zor coğrafyada üretim yapmaya, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya çaba gösteriyor. Bu sebeple; firmalarımız, üretim maliyetlerinde olduğu gibi istihdam yükünün hafifletilmesi için de her zaman devletimizin teşvik ve desteklerine ihtiyaç duyuyor."

Gelişmiş ya da gelişmekte olan her ülkede uygulanan ücret ve istihdam desteklerinin, işsizlikle mücadelede uygulanan etkili yöntemlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Özakalın, "Bu yöntem, istihdamı artırma amacı taşıyor. İşverenler için vergi indirimi, sosyal sigorta pirim desteği, doğrudan ücret desteği ve enerji giderlerine yönelik destekler veriliyor. Bu desteklerin asıl amacı; işgücü maliyetlerini düşürmek suretiyle istihdamın artırılmasıdır. Hali hazırda devletimizin istihdam destekleri olduğunu biliyoruz. Bu teşvik ve destekler bölgemizin şartları göz önünde bulundurularak verildiği takdirde; hem bu coğrafyada istihdamın artmasına katkıda bulunulacak, hem de kayıt dışı istihdamın önüne geçilecektir" diye konuştu. - ERZURUM