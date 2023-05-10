'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ülke Günü Etkinliği' ASO'da yapıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen "Kuzey Makedonya Ülke Günü Etkinliği", ASO Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı Genel Sekreteri Nebi Redzepi katıldı.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada Makedonya ile Türkiye arasında dostane ilişkilerin NATO müttefikliği, başta Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası örgütlerde işbirliği çerçevesinde, olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Makedonya'nın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli bir geçit noktası olduğunu belirten Ardıç, Türkiye ile Makedonya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin son dönemde giderek arttığına dikkati çekti. Ardıç, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin 2000'li yılların başından itibaren önemli artış kaydettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dış ticaret hacmi 20 yılda 10 kat artış göstererek, 2022 yılı itibariyle 1 milyar dolara yaklaştı. Fakat halen ticarette potansiyelimizin altında olduğumuzu söyleyebilirim. Ankara'dan Makedonya'ya yapılan ihracatın aynı dönemde yüzde 135 artması dikkat çekicidir. 2021 yılında Ankara'dan Makedonya'ya 20 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ihracatımız, 2022 yılında 46 milyon dolar olmuştur. Bu durum, ilimizin Makedonya ile olan ticari ilişkileri açısından son derece olumlu ve teşvik edicidir. Makedonya'nın ithalatındaki geniş ürün çeşitliliği ve ithalatın önemli bir bölümünün yatırım ve ara malları olduğu göz önüne alındığında, sanayicilerimiz açısından Makedonya pazarı büyük fırsatlar barındırmaktadır."

Makedonya Türkiye Ticaret Odası ile ASO arasında 12 Ekim 2010'da karşılıklı işbirliği için mutabakat anlaşması imzalandığını belirten Ardıç, "Bu anlaşmayla iki ülke iş insanları arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için karşılıklı işbirliği için önemli bir adım atılmıştır. Türkiye ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti iş dünyası arasında kurulacak sağlam işbirliklerinin, her iki ülkenin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına içtenlikle inanıyorum." dedi.

Ardıç, Makedonya'da bulunan yabancı şirketlerin dörtte birinin Türk yatırımcılara ait olmasının sevindirici olduğuna dikkati çekerek, "Ticaretimizin artması ve çeşitlendirilmesi ile bu sayının daha da artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'da 1300'ün üzerinde kayıtlı Türk şirketi bulunuyor

Büyükelçi Jovan Manasijevski ise iki ülke arasında 2008 yılında stratejik ortaklık imzalandığını belirterek, Türk şirketlerinin Kuzey Makedonya'daki varlığının iki ülkenin iş dünyası arasındaki ikili ilişkilerin sürdürülmesi ve gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Manasijevski, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye her zaman Kuzey Makedonya'nın en büyük 20 ticaret ortağı arasında yer almakta ve Makedon üretici şirketler için hammadde, kaynak, ambalaj ve benzeri açısından ana tedarikçi zincirlerinden biri. Geçtiğimiz yıl toplam ticaret hacmi Kuzey Makedonya tarafında açıkla birlikte neredeyse 1 milyar doları aştı. Bu da her iki ülkedeki şirketlerin hala kullanılmamış bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Biz hükümet olarak iş dünyasını kesintiye uğramış ekonomik işbirliği için yaratılan tüm koşulları kullanmaya teşvik ediyoruz. Tarım ürünleri ve hizmet ticaretinde daha fazla serbestleşmeye, dolayısıyla da ticaretin artmasına katkıda bulunacak ikili serbest ticaret anlaşmasının revizyonu için müzakere sürecinin devam ettiğini bildirmek isterim."

Kuzey Makedonya'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren 1300'ün üzerinde kayıtlı Türk şirketi bulunduğunu ifade eden Manasijevski, "Türkiye bizim için büyük ve önemli bir ülke. Her türlü ortaklık, ekonomik işbirliği ve özellikle belirli sektörlerdeki yatırımlar hükümetimiz tarafından memnuniyete karşılanıyor." dedi.

-"Türk işletmeleri, Makedonya'da birçok sektörde faaliyet göstermektedir"

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı Genel Sekreteri Nebi Redzepi de gerçekleştirilen toplantının Kuzey Makendonya ile Türkiye arasındaki işbirliğini daha yüksek mertebeye taşıyacağına dikkati çekti.

Redzepi, iki ülke arasındaki işbirliğinin son yıllarda giderek artığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Kuzey Makedonya'nın en büyük ticari ortaklarından biri. Kuzey Makedonya, Türkiye için önemli bir yatırım noktası haline gelmiştir. Türk işletmeleri, Makedonya'da birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Özellikle inşaat, enerji, tekstil, turizm ve gıda sektörleri Türk yatırımcılar için öne çıkmaktadır."

Konuşmaların ardından "Kuzey Makedonya'daki İş Ortamı ve Yatırım Fırsatları" hakkında bilgilendirme yapıldı.