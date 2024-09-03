Düğün sezonu onlar için hayal kırıklığı oldu: "Kuyumcular son 10 yılın en verimsiz yaz sezonunu yaşadı; 2 yüzükle bile evlilik yapanlar oldu"

TRABZON - Kuyumcular bu yaz sezonunda düğün açısından en verimsiz sezonu geçirdiklerini bir önceki yıla oranla satışlarının yüzde 50 seviyelerinde gerilediğini belirttiler.

Son on yıla bakıldığında altının sürekli yükselmesinden dolayı yüzde 90 iş kaybı yaşadıklarını ifade eden Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bu yıl yaz düğün sezonunun kendileri için çok verimsiz geçtiğini söyledi.

Önceden düğün yapan çiftlerin altın alışverişine çıktığını ancak bu yıl iki yüzükle bile evlilik yapanların olduğunu kaydeden Yazıcı, "Bu sezon hayal kırıklığı yaşadık. Geçen yılı bu yılda kıyasladığımızda yüzde 50 oranında bir düşüş var. Bunun yegane sebebi alım gücünün az olması, piyasaların anormal derecede enflasyona yenik düşmesi, vatandaşın almış olduğu maaşın birikimi sonunda altın alamaması düğünlerde artık eskisi gibi 3-5 bilezik, gerdanlık set takımı bu tarz bir şeyler daha alınamamakta. Hatta iki yüzükle bile evliliğini yapanlar var. Geldiğimiz nokta bu bundan sonraki süreç ne olur bilemiyorum ama tüm kuyumcular bu yıl hayal kırıklığı yaşadık diyebilirim" dedi.

"Altının yükselmesinden kaynaklı yüzde 90 iş kaybı var"

Altının sürekli yükselmesinden dolayı yüzde 90 iş kaybı yaşadıklarını belirten Yazıcı, "Son 10 yılı hesaba koyarsak geçmiş zamanla bu zaman altının yükselmesinden kaynaklı olduğundan kuyumculuk sektöründe yüzde 90 iş kaybı var. Bunun nedenlerini araştırmak lazım. Avrupalı gurbetçi geliyor yurt dışında almış olduğu maaşın oranda, beki onlarda enflasyona yenik düşüyor ama geldiklerinde bin Euro'nun karşılığında alabilecek olduğu 10-12 gram bir ürün alabilmekteler. Geçmişte 20-25 gram altın alabiliyorlardı bunu da hesaba koyduğumuzda zaten yüzde 50 buradan bir kayıp var. Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret ve emeklinin almış olduğu maaşla birlikte birikim yapamamakta. Düğün yapacak olan bir vatandaş bugün bir milyon TL ile düğün yapıyor. Bir set takımı, hasır bilezik 350 bin ila 650 bin TL arasında. Hasır bileziğin merkezi olan Trabzon'da bu sezon hasır bilezik satışlarında da çok büyük hayal kırıklığı yaşadık. Umarım önümüzdeki yıllarda bu işler düzelir. Enflasyon aşağıya gelir, alım gücü artar" diye konuştu.

"Arap turistler de artık eskisi gibi alışveriş yapmıyor"

Arap turistlerin de eskisi gibi alışveriş yapmadığını kaydeden Yazıcı "Bu sene enteresan bir Arap turist kitlesi geldi. Bunların da bizlere fazla bir şey kattığı söylenemez. 10 liralık ürünü 5 TL'ye almaya kalkıyorlar. Dolayısıyla her yerde bir kaybımız var. Dün 5 liralık bir ürünü 15 TL'ye satan turizmci bugün avcunu açmış bekliyor. Haliyle bunların bizlere olumsuz yansımaları var. Restorana gidiyor 300 TL'ye yemiş olduğu bir tabak yemeği 700-800 TL'ye yiyor. Onun denetimi yapılmıyor haliyle bunlara bakılınca turistte kaçıyor kaliteli turist kalmıyor" şeklinde konuştu.

Bu sezon en az satış dönemini yaşadıklarını kaydeden kuyumculardan Zekeriya Tonyalı ise "Bu yaz sezonu beklediğimiz satışların yüzde 10'unu bile yapamadık. Gurbetçilerin para olayına çok sıkışık olduklarını gördük. Dolayısıyla alışveriş beklentimizin çok çok altında oldu. Yaklaşık 45 yıldır bu sektördeyim bu seneki kadar az satış olduğunu hiç görmedim. Takı olarak bu sezon düğün ağırlığı yani satışı pek yapamadık" ifadelerini kullandı.