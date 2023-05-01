Kuyumcular dört gözle gurbetçilerin gelmesini ve düğün sezonunun açılmasını bekliyor

ELAZIĞ Elazığ'da durgun bir sezon yaşayan kuyumcular, dört gözle gurbetçilerin gelmesini ve düğün sezonunun açılmasını bekliyor.

Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinde en çok alışveriş yapılan yerlerden olan kuyumcular, altın fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla durgun bir dönem yaşıyor. Hal böyle olunca kuyumcular, dört gözle gurbetçilerin gelmesini ve düğün sezonunun açılmasını beklemeye başladı. Gurbetçilerinde gelmesiyle güzel bir sezon beklediklerini dile getiren kuyumcular hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Kuyumcuların sezonunun gurbetçiler, düğün ve nişan sezonu olduğunu belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, "Okullar kapalı olacak. Dışarı da olan hemşerilerimizi yurt içinde ve yurt dışında olan hemşerilerimiz gelecek. Dolayısıyla bizde turizm ve sanayi geliri olmayan bir şehir olduğumuz için, esnaf arkadaşlarımızla gurbetçi sezonunu bekliyoruz. Senede 2 ay yaptığımız bir iş var. Esnaf olarak hazırlıklarımızı yaptık. Hiçbir şekilde çeşit olarak bir eksiğimiz yok. Kuyumcu esnafımız yaz sezonunu dört gözle bekliyor. Özellikle altın alacaklar biz altın düşecek diye bir şey demiyoruz o kesinlikle yanlış. Altın alacaklar bir an önce altınlarını alarak tedariklerini görsünler. Zaten eski düğünler ile şimdi ki düğünler arasında çok fark var. Talep anlamında yüzde 50 düşüş var. 6 tane bilezik alan müşteri, şuan da 3 taneye düştü. Malum altın fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla vatandaş eskisi kadar altın alamıyor. Bu bizim işimize gelmiyor. Biz ne kadar çok altın satarsak o kadar fazla para kazanırız. Merakla sezonun açılmasını bekliyoruz. İnşallah sezonu kazasız belasız bir şekilde geçiririz" dedi.