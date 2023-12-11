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Kuyumcu Uyarıyor: Çekili Altına Dikkat!

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Bilecik'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, vatandaşları çekili altın olarak bilinen kesme altın konusunda uyardı. Sünetci, bu altınların sahtesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Bilecik'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, son günlerde vatandaşlar tarafından sık tercih edilen kesme altın diğer bir adıyla 'çekili altın' ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Uzun, kısa ve orta vadede yatırım yapmak isteyen birçok vatandaş, parasını altına yatırıyor. Vatandaşlar bozdurulduğunda zararı neredeyse olmayan paket gram altına yöneliyordu. Son günlerde ise paketli altının yerine kuyumcuların 'çekili altın' diye tabir ettiği yarı mamul ürünler, fiyatı paketli ürünlere göre ucuz olduğu için tercih ediliyor. Bu tür altınların üzerinde barkot ya da seri numarası olmadığı için dolandırıcılık olaylarının çok yaşandığını belirten kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, söz konusu kesilmiş altınların üzerinde bir barkot veya damga olmadığını hatırlatarak, bu altının ayarının da sadece profesyoneller tarafından ayırt edilebildiğine dikkat çekti. Sünetci, 'çekili altın' tanıdıkları bildikleri kuyumculardan alınması gerektiğini söyleyerek, sahtesine denk gelindiğinde paralarının kül olup gideceğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bilecik Dolandırıcılık Ekonomi Güncel Haberler

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