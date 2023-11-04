Kuveytli petrol uzmanı Dawoud Bahzad, Kuveyt ve Çin'in petrol şirketleri arasındaki işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. Seminerde Kuveyt'teki ağır petrol üretiminin zorluk ve fırsatları ele alındı.

Kuveyt ve Çin, petrol şirketleri arasındaki işbirliğini artırmak için seminer düzenledi

KUVEYT, 4 Kasım (Xinhua) -- Kuveytli petrol uzmanı Dawoud Bahzad, ağır petrol geliştirme teknolojisi hakkında düzenlenen bir seminerde Kuveyt ve Çin'in petrol şirketleri arasındaki işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Perşembe günü Çin Petrol Sahası Hizmetleri Limited (COSL) Ortadoğu Şirketi, Kuveyt Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü (KISR) ve Kuveyt Petrol Şirketi'nin katılımıyla düzenlenen seminerde Kuveyt'teki ağır petrol üretiminin zorluk ve fırsatları ele alındı.

KISR'ye bağlı Petrol Araştırmaları Merkezi'nin icra direktörü vekili olan Bahzad, Kuveyt Petrol Şirketi'nin hükümetin belirlediği gereksinimleri karşılayacak şekilde üretim kapasitesini artırması gerektiğini ve ağır petrol teknolojisinin acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Uzman, COSL'nin gelişmiş teknolojiye ve sahada zengin deneyime sahip olduğunu kaydetti.

COSL Üretim Optimizasyonu Genel Müdür Yardımcısı Zhang Bo, Çin'le Kuveyt arasındaki işbirliğinin birbirini tamamlayıcı avantajlara sahip olduğunu ve seminerlerin gelecekte bu alanda yapılacak işbirliğinin temellerini attığını belirtti.

Şirket, COSL ile KISR'nin ağır petrol geliştirme teknolojisi konusunda bir mutabakat zaptı imzaladığını ve petrol sahası sorunlarını çözmek için ağır petrol geliştirme ve üretmeye yönelik ortak bir enstitü kurma konusunda anlaşmaya vardığını da sözlerine ekledi.