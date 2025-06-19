Kuveyt Türk Yatırım'dan Katılım Finans İlkelerine Uygun Arındırma Raporu Hizmeti

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Kuveyt Türk Yatırım, hisse senedi yatırımcıları için katılım finans ilkelerine uygun olarak arındırma raporu hizmetini başlattı. Yatırımcılara portföylerini yönetirken mahzurlu gelirleri belirleme ve arındırma imkanı sunulacak.

Kuveyt Türk Yatırım, hisse senedi yatırımcılarına yönelik katılım finans ilkeleri doğrultusunda geliştirilen arındırma raporu hizmetini devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2024'e ait veriler dikkate alınarak hesaplanan mahzurlu gelirler, haziran ayı itibarıyla yatırımcılarla paylaşılacak. Yeni hizmet, yatırımcılara portföylerini katılım finans prensiplerine göre yönetme konusunda kolaylık sağlıyor.

Kuveyt Türk Yatırım'ın geliştirdiği bu hizmet, yatırımcıların hisse senedi yatırımlarında ilgili şirketlerin elde ettiği mahzurlu gelirleri belirleyip, söz konusu gelirlerden arındırma yapmalarına yardımcı oluyor. Arındırma işlemleri, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin belirlediği standartlar çerçevesinde ve Borsa İstanbul verileri esas alınarak yürütülüyor.

Arındırma raporları yılda iki kez sunulacak

Hizmet kapsamında, hisse senetlerinin elde tutulduğu dönemler dikkate alınarak yılda iki kez arındırma raporu hazırlanıyor. Portföyde yer alan her pay senedine ilişkin mahzurlu gelirler 6 aylık dönemler halinde hesaplanarak yatırımcılara iletiliyor.

Kuveyt Türk Yatırım, bu hizmetle katılım finans ilkelerine duyarlı yatırımcılara, şeffaf ve sistematik bir raporlama imkanı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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