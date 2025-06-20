Kuveyt Türk'ün Sağlam Kartı, 'Türkiye'nin En İyi İslami Kartı' Ödülünü Kazandı

Kuveyt Türk'ün katılım finans ilkelerine uygun olarak geliştirdiği Sağlam Kart, Global Business Magazine'in düzenlediği uluslararası yarışmada " Türkiye'nin En İyi İslami Kartı" ödülünün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Sağlam Kart, faizsiz çalışma prensibi, geniş kullanıcı kitlesine hitap eden çözümleri ve altın birikimine dayalı ödül sistemiyle öne çıkıyor.

Bireysel kullanıcıların yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik Sağlam Business Kart, çiftçilere özel Sağlam Tohum Kart ve öğrencilere yönelik Sağlam Kampüs Kart gibi alternatiflerle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden ürün, çeşitli dijital ve fiziksel avantajlar sunuyor.

Kart, Altın Puan sistemi özelliğiyle de öne çıkıyor. Bu sistemle farklı sektörlerde ve alanlarda düzenlenen kampanyalardan kazanılan puanlar, müşterilerin altın hesabına aktarılıyor ve ister birikim ister fiziksel altın olarak değerlendirilebiliyor.

Ayrıca kart sahipleri, eğitim ve sağlık harcamalarında faizsiz beş taksit avantajından yararlanabiliyor. Kart ile ayrıca QR kodla dijital ödeme, anında sanal kart oluşturma, asistan hizmetleri ve yurt içinde ya da yurt dışında yapılan harcamalardan indirim kazanma gibi pek çok dijital ve fiziksel avantaj da sunuluyor.

"Türkiye katılım finans perakende kart pazarındaki payımız yüzde 70'in üzerinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, Kuveyt Türk olarak katılım finans ilkelerine uygun dijital çözümler geliştirirken aynı zamanda toplumsal hassasiyetlere duyarlı, yerli altyapılara entegre ürünler sunmaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Acar, bu anlayışla son bir yılda, 1 milyona yakın Troy logolu kartı kullanıcılarına ulaştırdıklarını ve milli kart sisteminin yaygınlaşmasına katkı sunduklarını vurgulayarak, "Türkiye katılım finans perakende kart pazarındaki yüzde 70'in üzerinde payımızla lider konumdayız. Sağlam Kart da bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri. Faizsiz yapısı, altın puan sistemi ve sosyal duyarlılığıyla Sağlam Kart'ın, Türkiye'nin En İyi İslami Kartı ödülüne layık görülmesi, bu yolculukta ne kadar doğru ilerlediğimizin uluslararası bir teyidi oldu." ifadelerini kullandı.