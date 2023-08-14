Kuveyt Türk'ün net karı yüzde 73 arttı

Kuveyt Türk, yılın ilk yarısında net karını 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 73 artırarak 10 milyar TL'ye çıkardı. Bankanın toplanan fon büyüklüğü yüzde 32 artışla 397 milyar TL'ye ulaşırken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 45 yükselişle 287 milyar TL'ye ulaştı. Kuveyt Türk, dış ticaret finansmanında yüzde 50 büyüme sergileyerek 44 milyar TL'yi aştı.

Kuveyt Türk, yılın ilk yarısındaki net karını 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 73 artırarak 10 milyar TL'ye çıkardı.

Bankadan ocak-haziran dönemi finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk'ün toplanan fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 32 artışla 397 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 45 yükselişle 287 milyar TL'ye ulaştı.

Kuveyt Türk'ün dış ticaret finansmanı yüzde 50 artışla 44 milyar TL'yi aşarken, ilk yarıdaki dış ticaret işlem hacmi 10 milyar doları geçti. Kuveyt Türk, yılın ilk yarısındaki net karını ise 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 73 artırarak 10 milyar TL'ye çıkardı.

Öz varlıklarını 35 milyar TL'ye, aktif büyüklüğünü ise 557 milyar TL'ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10'uncu sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasındaki liderliğini sürdürdü.

"Reel ekonomiyi desteklemeye ve sürdürülebilir karlı büyümeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle 34 yıldır müşterilerine başarıyla hizmet verdiklerini bildirdi.

Üretime, ihracata ve yatırıma öncelik vererek reel ekonomiyi desteklediklerini ve ivmesi artan şekilde sürdürülebilir karlı büyümelerine devam ettiklerini kaydeden Uyan, şu ifadeleri kullandı:

"En önemli stratejik odaklarımızdan biri olan dış ticaretin finansmanında sektör ortalamasının üzerinde performans göstererek yüzde 50 büyüme sergiledik. İlk 6 ayda 10 milyar dolar dış ticaret işlem hacmine ulaşmamızı kıymetli buluyoruz. Yılbaşından bu yana yüzde 60'ın üzerinde büyüyen ihracat finansmanımızla hem ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkıda bulunuyor hem de yabancı para kaynağımızı etkin biçimde değerlendirerek bilanço risklerimizi azaltıyoruz. Aktif kalitesi ve likidite açısından ihtiyatlı yaklaşımımızı yeni yılda da sürdürerek bu alanda sektörden olumlu yönde ayrışıyoruz."

"Örnek ve öncü adımlar atmayı sürdüreceğiz"

Ufuk Uyan, temel stratejilerini müşterilerini odağa alarak geliştirdiklerini belirterek, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirdiklerini, süreçleri de bu yönde iyileştirdiklerini belirtti.

Uyan, 2025'te en iyi müşteri deneyimini 10 milyon müşteriye sunmayı hedeflediklerini kaydederek, "İşinde uzman, özverili, genç ve dinamik çalışanlarımızın tüm çaba ve çalışmaları başarılarımızın taşıyıcı gücü olup finansal sonuçlarımıza yansımıştır. 2023 yılının geri kalan döneminde de sektörümüz için örnek ve öncü adımlar atmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.