Kuveyt Türk'ün Lonca Girişimcilik Merkezi'ne 11 yeni girişim kabul edildi

Kuveyt Türk'ün Lonca Girişimcilik Merkezi, 9. dönemine 11 yeni girişim kabul etti. Merkez, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilere nakit hibe desteği ve diğer destekler sunuyor.

Kuveyt Türk'ün yenilikçi ve inovatif fikirleri destekleyip ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 9. dönemine 11 girişim kabul edildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelle ticari faaliyete dönüştürmelerine imkan sağlayan Lonca Girişimcilik Merkezi, 9. dönemine başladı. Kuveyt Türk yöneticilerinden ve Lonca Girişimcilik Merkezi mentorlarından oluşan jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda 9. döneme 11 startup seçildi.

Girişimlerin proje fikirlerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, yeni dönemle birlikte girişimlere nakit hibe desteğini toplamda 125 bin TL'ye yükseltti. Program kapsamında girişimcilere, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım, 10 bin dolarlık sanal sunucu, alanında uzman kişilerden mentorluk ve danışmanlık ile pazarlama ve tanıtım destekleri veriliyor. Ayrıca Lonca'dan mezun olan girişimciler, KT Portföy tarafından startuplara yatırım amacıyla kurulan ve Kuveyt Türk tarafından 75 milyon TL kaynak ayrılan Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başvuruda önceliğe sahip oluyor.

Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 9. dönemine kabul edilen 11 startup ve faaliyet alanları şu şekilde:

"EconTech: Karşı taraf risklerinin, minimum maliyet ve efora karşı maksimum bilgiye erişimle yönetilmesini sağlayan kapsamlı bir üçüncü taraf skorlama ve değerlendirme yazılımıdır.

From Your Eyes: İnsanlardan makinelere kadar uzanan geniş bir çerçeve için görme deneyiminin en teknolojik ve en kişiselleştirilebilir halini üreten bir görme teknolojileri girişimidir.

GGlease: Makine ve teçhizat yatırımı yapmak isteyen işletmeleri, makine satıcılarını ve anında ulaşılabilir finansal kiralama tekliflerini bir araya getiren B2B pazaryeri platformudur.

Jobtogo: Freelancer olarak çalışanlara iş imkanı ve müşteri yönetimi, sözleşme, fatura gibi dijital iş yönetimi araçları sunan; şirketlere ise freelancer hizmeti sağlayan ve işgücü yönetimi, sözleşme, fatura gibi çözümler üreten modern iş teknolojileri ve insan kaynakları platformudur.

LinqiApp: Sosyalleşerek öğrenmeye ve kültürel etkileşimle İngilizce becerilerini geliştirmeye odaklanan, oyunlaştırılmış görevlerle öğrenme alışkanlığı kazandıran, kullanıcıların belirlediği hedeflere yönelik alışkanlık takibi yapan, 7/24 konuşma pratiği gerçekleştiren ve İngilizce dil becerilerini geliştiren bir mobil uygulamadır.

MUUVTO: Dönüş yüküne odaklanarak regülasyon farkını azaltmayı hedefleyen bir pazar yeri olmakla birlikte, uçtan uca lojistik yönetimi için yapay zeka desteğiyle inovatif çözümler sunan bir lojistik teknolojileri girişimidir.

Preptest: AI destekli bir sınav hazırlık platformu olarak, sınavlara hazırlanan öğrencilere kişiselleştirilmiş çalışma planları, deneme sınavları ve akıllı asistan hizmetleri sunar. Özellikle TOLC, Bocconi, TIL, IMAT ve SAT sınavlarına odaklanarak, her öğrenciye kendi öğrenme tarzına uygun bir deneyim sağlar.

Shipicons: İhracat yapan veya ihracata başlamak isteyen KOBİ'leri operasyonel ve finansal açılardan analiz edip, firma yapısına ve amaçlarına uygun olarak yapay zeka desteğiyle firmaya özel oluşturulan tedarik zinciri model önerileri sunarak sürdürülebilir ticaret yapmalarını amaçlayan yapay zeka destekli SaaS ürünüdür.

Tech2Bio: Arıcılıkta ciddi kayıplara neden olan arı hastalıklarının ve zararlılarının erken tespiti, arıcılık operasyonlarının optimizasyonu için çözümler sunan bir teknoloji girişimidir.

VISIGHT: Kimlik doğrulama işlemlerinin otonom ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayan yapay zeka tabanlı ve KVKK uyumlu biyometrik kimlik doğrulama sistemi çözümleri sağlar.

???????Yanhak: Çalışanların kazançlarını özgürleştiren, bireyselleştiren, bunu da şirketler için daha verimli ve yönetilebilir hale getirerek başaran yeni nesil kazanç yönetimidir."