Kuveyt Türk'ten Veri Odaklı Bankacılık Raporu

Kuveyt Türk'ün hazırladığı Veri Odaklı Bankacılık Raporu, bankacılık sektöründeki veri odaklı çözüm ve teknolojilerle ilgili kapsamlı çıktılar sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 34 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, farklı konularda yaptığı araştırma raporlarını kamuoyuna sunmaya devam ediyor.

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda dijital bir dönüşümün içerisinde olan bankacılık sektöründe her geçen gün önemi daha da artan veri odaklılığın sektördeki rolü, sağladığı çözümleri ve gelişen teknolojilerini araştıran Kuveyt Türk, Veri Odaklı Bankacılık Raporu'nu Fikrinn Platformu'ndan yayınladı.

Veri Odaklı Bankacılık Raporu, bankacılık sektöründeki veri odaklı çözüm ve teknolojilerle ilgili kapsamlı çıktılar sunuyor. Rapora göre, dolandırıcılık tespiti, kredi ve finansman kararları, chatbot ve görsel asistan, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi veriden yararlanılan alanların başında geliyor.

Kuveyt Türk'ün Veri Odaklı Bankacılık Raporuna göre veri, son zamanlarda şirketlerin stratejik kararlar alırken kullandığı önemli bir kaynak haline geldi. Elde edilen verilerin doğru yöntemlerle işlenmesi sayesinde kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerin müşterinin ihtiyacına göre uyarlanması, operasyonel süreçlerin optimize edilerek verimliliğin artırılması, iyileştirilmiş risk yönetimi uygulamaları ve doğru kredi yönetimiyle aktif kalitesinin artırılması ve sahte işlemlerin zamanında tespit edilerek müşteri güvenliğinin artırılması sağlanıyor.

Raporda yer verilen, National Business Research Institute ve Narrative Science tarafından yapılan ortak bir araştırmaya göre, bankaların yüzde 32'si pazarda rekabet avantajı elde etmek için tahmine dayalı analitik ve diğer yapay zeka teknolojilerini kullanıyor.

Salesforce raporuna göre ise tüketicilerin yüzde 84'ü müşteri deneyiminin sunulan ürün ve hizmet kadar önemli olduğunu düşünüyor. Accenture tarafından yapılan bir araştırmaya göre de müşterilerin yüzde 30'luk kısmı, daha iyi ve kaliteli hizmet almak için farklı bankaları tercih ediyor. Dolayısıyla veri ile müşterilere sunulan kişiselleştirilmiş hizmetler verimliliği artırırken, karlılığı da olumlu yönde etkiliyor.

Gartner'ın araştırmasına göre 2024'e kadar kuruluşların yüzde 30'u veri analitiği yönetişim platformlarına yatırım yapacak ve böylece güvenilir iç görülerin iş üzerindeki etkisi artacak. 2025'e kadar modern bir veri ve analitik yönetişim yaklaşımını benimsememiş işletmelerin yüzde 80'lik kısmı küçülmeye gidecek.

Yine aynı araştırmaya göre 2024'e kadar, organizasyonların yüzde 75'i birleşik veri ve analitik girişimlerini desteklemek ve kurumsal başarısızlığı önlemek için merkezi bir veri ve analitik yapısı kurmuş olacak.

Veri ambarı, tüm verilere tek bir yerden erişilen bir sistem olup bir bankadaki tüm birimlerin diğer birimler hakkında bilgi edinebilmesine olanak sağlıyor. Veri ambarlarında veriler, tarihsel süreçte yaşanan tüm değişimleriyle birlikte saklanıyor. Tüm verilerin tek bir kaynaktan yönetilmesine olanak sağlayan veri ambarı, bankalar için olmazsa olmaz yapılar arasında yer alıyor. Veri ambarı olmadan bir şirketin gittikçe daha rekabetçi bir ortama dönüşen günümüz pazarında hayatta kalması oldukça zor.

Rapora göre, son zamanlarda yapay zeka ve veri analitiği alanlarına yatırımların artmasıyla bu alanlardaki çalışmalar ivmeli bir şekilde hızlanıyor. Bu durum, özellikle bankalar gibi büyük miktarda veriye dayalı iş ihtiyacı olan sektörler için ciddi bir potansiyel anlamına geliyor. Business Insider tarafından hazırlanan bir raporda, bankaların yaklaşık yüzde 80'inin yapay zekanın kendi sektörlerine sunduğu potansiyel faydaların farkında olduğunu gösteriyor.

Bir başka araştırmaya göre ise küresel bankacılık sektöründe yapay zekanın pazar büyüklüğü 2020 yılında 3,88 milyar dolar olurken, bu miktarın 2030 yılında 64,03 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Raporda, veri biliminin bankacılıkta uygulanmasının bugün bir trendden çok bir zorunluluk haline geldiğinin altı çiziliyor.

"Veri odaklı hareket etmek pek çok sektör için büyük önem arz ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, günümüzde veri odaklı hareket etmenin pek çok sektör için büyük önem arz ederken, özellikle bankacılık sektöründe veri odaklı bir dönüşüm potansiyelinin yüksekliğinin dikkati çektiğini kaydetti.

Ortaköy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda hazırladığımız Veri Odaklı Bankacılık Raporu, sektörde gelinen noktayı ortaya koyan ve bundan sonraki süreçle ilgili öngörüler içeren önemli bilgi ve yaklaşımlar içeriyor. Müşteri odaklı pazarlama, dolandırıcılık tespiti, kredi ve risk yönetim kararları, chatbot/görsel asistan ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi veriden değer elde edilen ve veri odaklı bankacılığın odaklandığı başlıca alanlar arasında yer alıyor.

Kuveyt Türk olarak ürünlerimizi geliştirirken öteden beri veriye büyük önem vermekteyiz. Bunun yanı sıra ilk kez 2017'de hayata geçirdiğimiz Veri Nimet Gelişim Programımız ile her yıl, iş birimlerinde görev alan arkadaşlarımızın modelleme, analiz ve raporlama yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Gelecek planlarımız ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 2025 yılına kadar tüm birimlerimizde faaliyet gösteren 100 veri bilimcisi ve 750 veri analisti yetiştirme hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz."