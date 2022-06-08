Kuveyt Türk'ten Lonca GSYF'ye 70 milyon liralık yatırım - Haberler

Kuveyt Türk, iştiraki olan KT Portföy'ün yönettiği Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (Lonca GSYF) 70 milyon lira yatırım yaptı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, düzenlenen tanıtım etkinlikliğinde, söz konusu yatırıma ilişkin 70 milyon TL değerindeki çeki KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük'e takdim etti.

Etkinlikte, Lonca GSYF'de yer alan 6 girişim, geliştirdikleri fikirleri ve gelinen aşamayı katılımcılarla paylaştı.

"Girişimci gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sağlıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, yenilikçi fikirleri destekleyerek genç girişimcilerin yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirterek, "2017 yılında kurduğumuz Lonca Girişimcilik Merkezimiz aracılığıyla, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin, proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelle ticari faaliyete dönüştürmelerine destek oluyoruz. Lonca, kısa sürede Türkiye'nin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasına girmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Oral, ilk altı dönemde toplam 60 girişimi Lonca'dan mezun ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"KT Portföy'ün kurduğu Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile girişimleri desteklemek suretiyle gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. İlk aşamada 5 milyon TL yatırımda bulunduğumuz Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na, girişimlerimizin daha fazla yanında olabilmek amacıyla 70 milyon TL'lik yeni bir yatırım yaptık. Umuyorum ki, bu yatırımın meyvelerini, girişimcilerimizin projelerinde elde edecekleri ilerlemelere şahit olarak en kısa sürede alacağız. Lonca GSYF'yi, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcıların da dahil olduğu bir yapıda girişim ekosisteminin hizmetine sunmak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

"Özel bankacılık müşterilerimize farklı yatırım araçları hizmeti sunuyoruz"

Kuveyt Türk'ün "özel bankacılık" hizmet modeliyle müşterilerin yatırım ve finansman ihtiyaçlarını en geniş ürün yelpazesiyle karşıladığını belirten Oral, müşterilerin de bu sayede uygun oranlarla finansman kullanabildiğini ve birikimlerini farklı yatırım araçlarında, verimli şekilde değerlendirebildiğini kaydetti.

Oral, ürün gamlarını genişletmek için 2015 yılında kurdukları ve Türkiye'deki ilk İslami portföy yönetim şirketi olan KT Portföy ile özel bankacılık müşterilerine de birçok yatırım fonu ürünü sunmaya gayret ettiklerini kaydederek, "Bu noktada KT Portföy ve Lonca GSYF çok önemli bir rol oynuyor. KT Portföy ile bir yandan ülkemiz girişim ekosistemini desteklerken, diğer yandan oluşturduğumuz fona yatırım yapıyoruz. Müşterilerimiz için sunduğumuz nitelikli sukuk ihraçları dahil olmak üzere en geniş yatırım araçları ve ürün yelpazemiz ile müşterilerimize özel bir bankacılık deneyimi yaşatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Müşterilerimizden aldığımız güçle hem ürün yelpazemizi genişletiyoruz hem de büyüyoruz"

KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük de KT Portföy olarak 13 milyar liralık fon büyüklüğüyle, sektördeki 50'yi aşkın portföy yönetim şirketi arasında 12'inci sırada yer aldıklarını belirtti. Fonlarını tamamen katılım finans prensiplerine bağlı kalarak yöneten en büyük şirket konumunda olduklarını ve müşterilerden aldıkları güçle hem ürün yelpazelerini hızla genişlettiklerini, hem de büyümeye devam ettiklerini ifade eden Kütük, şöyle devam etti:

"KT Portföy bünyesinde 2018 yılında kurduğumuz Teknogirişim GSYF aracılığıyla farklı sektörlerde teknolojiyi etkin kullanarak inovatif ürün ve hizmet sunan 7 şirkete, 10 turda yatırım yaparak katma değer ve nitelikli istihdam sağlama potansiyeli yüksek teşebbüslere destek olduk. Teknogirişim GSYF'de yatırım yaptığımız şirketlerin gösterdiği başarılı performans ve girişimcilerimizin talepleri, bizi erken aşamanın yanı sıra büyüme aşamasındaki girişimlere de yatırım yapmaya yönelik fon kurmaya sevk etti. Bu amaçla 2021 yılında Lonca GSYF'yi kurduk. İlk aşamadaki 5 milyon TL'lik yatırımın yanı sıra Kuveyt Türk'ün 70 milyon TL'lik yeni yatırımıyla Lonca GSYF daha güçlü hale geldi. Önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte, teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı planlıyoruz."

Lonca Girişimcilik Merkezi genel ve FinTech kategorilerinde başvuru kabul ediyor

Kuveyt Türk, yeni fikirleri büyütüp geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla Lonca Girişimcilik Merkezi'ni 2017 Eylül ayında kurdu. Lonca'ya genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru kabul ediliyor. Genel kategoride yazılım, bilgi güvenliği, robotik, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), mobil uygulama, öğrenen cihazlar, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, oyun geliştirme, görüntü işleme. FinTech kategorisinde ise ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, API bankacılığı, bireysel finans yönetim araçları, kitle fonlama gibi finansal teknolojiler üzerine projeye sahip bütün girişimciler başvurabiliyor. Lonca'da startup'lara eğitim, proje bazlı mentorlük, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti, cihaz geliştiren girişimcilere Ar-Ge desteği, özellikle FinTech'ler için API ve bu konuda özel mentorlük gibi birçok destek sağlanıyor. Ürünü hazır olan girişimlerin Kuveyt Türk ile iş birliği yapmasına olanak sunuluyor.