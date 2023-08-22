Kuveyt Türk, 'Gelecek Senin Fikrinn' yarışmasını düzenledi

Kuveyt Türk, çalışanlarına yönelik bir fikir yarışması düzenleyerek bankacılığın geleceğine yönelik yenilikçi fikirleri aradı. Yarışmada dereceye giren fikirler toplamda 100 bin TL ödülün sahibi oldu.

Kuveyt Türk, kurum içi inovasyon kültürünün bir parçası olan "Gelecek Senin Fikrinn" yarışmasını düzenledi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 2017'den bu yana Lonca Girişimcilik Merkezi aracılığıyla başta finansal teknolojiler olmak üzere birçok alanda fikir üreten girişimcileri desteklerken, müşterilerine ve çalışanlarına yönelik de özgün fikir geliştirme yarışmaları düzenliyor.

Yenilikçi fikirleri hayata geçirebilmek ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunabilmek amacıyla Fikrinn Platformu'nu kuran Kuveyt Türk, platform üzerinden çalışanlarına yönelik bir fikir yarışması organize ederek bankacılığın geleceğine yön verecek yenilikçi fikirleri aradı.

"Geleceğin bankacılığı için bugünden adımlar atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, şunları kaydetti:

" Kuveyt Türk olarak 'rotamız dijital, odağımız insan' yaklaşımını ilke edinerek dijitaldeki yolcuğumuzu çalışanlarımızla birlikte emin adımlarla sürdürüyoruz. Dijital dönüşüm ve inovasyon ekibimizin liderliğinde, fikir yarışmalarından dijital sohbetlere ve inovatif çalışma gruplarına kadar çalışanlarımızın inisiyatif alarak önemli roller üstlendiği etkinlikleri düzenli şekilde gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz Kuveyt Türk Ideathon: Gelecek Senin Fikrinn fikir yarışması da bunlardan biri. Bu yarışma sayesinde hem çalışma arkadaşlarımızın yenilikçi ve özgün fikirlerini ödüllendiriyoruz hem de geleceğin bankacılığı üzerine bugünden etkin ve verimli adımlar atmayı başarıyoruz. Bu çalışmalarımızı şirketimizin inovasyon kültürünün bir parçası haline getirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

Toplamda 100 bin TL ödül

Verilen bilgiye göre, Kuveyt Türk Ideathon: Gelecek Senin Fikrinn yarışmasında, çalışanların başvuruları alındıktan sonra 3 aşamalı zorlu bir eleme süreci başladı. Tüm aşamaları başarıyla geçen 11 fikir sahibi finale kalarak 2 gün süren bootcamp'e katılmaya hak kazandı. Bu süreçte problem analizi, problemde derinleşme, iş modeli geliştirme, prototip oluşturma, hikayeleştirme ve sunum teknikleri üzerine eğitim alan yarışmacılar, final gününe yoğun efor sarf ederek hazırlandı.

Kuveyt Türk'ün inovasyon merkezi InnHouse'da gerçekleştirilen final gününde yarışmacılar, Kuveyt Türk yöneticilerinden oluşan komite üyelerine sunum yaptı. Değerlendirme sonucunda ilk 3'e giren yarışmacılar, toplamda 100 bin TL ödülün sahibi olurken, aynı zamanda Kuveyt ülkesinde düzenlenen KFH İnovasyon Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Dereceye giren fikirler

3 aşamalı zorlu eleme sürecini aşarak finale kalan ve dereceye giren fikirler Young Trader Challenge, SorGPT ve Yaşayan Data isimli projeler oldu.

Oyunlaştırma ve veri odaklı dijital platform fikri olan Young Trader Challange, Kuveyt Türk ürünlerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Yapay zeka uygulaması fikri olan SorGPT ise çalışanların ihtiyacı olan veriyi onlara sunmayı hedefliyor.

Yaşayan Data fikri ise müşteri deneyiminin mükemmelleştirilmesi için veri odaklı mobil uygulama özelliği geliştirmeyi amaçlıyor.