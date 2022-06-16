Kuveyt Türk Fikrinn Platformu, trend konularda araştırma raporları hazırladı

Kuveyt Türk, yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için bu yılın başında kurduğu Fikrinn Platformu'nda, trend konu ve kavramlar hakkında hazırladığı raporları kamuoyuyla paylaşıyor.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, Fikrinn Platformu tarafından yayınlanan ilk 3 araştırma raporu, "Kripto paralar", "Metaverse" ve "No-Code ve Low-Code" konularına ışık tutuyor.

Kuveyt Türk'ün Fikrinn Platformu'ndan yayınladığı No-Code ve Low-Code Araştırma Raporu, trend kavramları arasında yer alan No-Code (kodsuz) ve Low-Code (düşük kod) konularını derinlemesine inceliyor.

Çeşitli ortamlarda kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan görsel yazılım geliştirme metodu No-Code'u ve klasik kodlama metodlarına göre daha az kod yazılan Low-Code uygulamalarını odağına alan rapor, No-Code ve Low-Code platformlarının özellikleri, farkları ve finans alanındaki kullanımları hakkında detaylı bilgi veriyor.

Raporda ayrıca bu alanda Kuveyt Türk'teki uygulamalara yer veriliyor. Ayrıca, "Kod Üreten Platformlar", "Uygulama ve Web Sitesi Oluşturan Platformlar", "Otomasyonu Sağlayan Platformlar", "Pazarlama Sağlayan Platformlar" ve "Analitik Desteği Sağlayan Platformlar" gibi ortak platformlar da raporda derinlemesine inceleniyor.

Kripto Paralar Araştırma Raporu

Kripto Paralar Araştırma Raporu da blokzinciri tabanlı kripto paraların ortaya çıkışından günümüze kadar gelişen süreci tüm detaylarıyla ele alıyor. Raporda, kripto paraların faydaları, riskleri, kullanım alanları, önde gelen kripto paralar ve yasal mevzuatlar derinlemesine inceleniyor.

Raporda, "Kripto Para Nedir?", "Önde Gelen Kripto Paralar", "Mevzuat ve Yasal Gelişmeler", "Merkez Bankası Dijital Para Birimi ve Türkiye'den Diğer Genel Bilgiler" ile "Bankacılık ve FinTech Sektöründeki Gelişmeler" gibi önemli konu başlıkları okuyuculara sunuluyor.

Metaverse Araştırma Raporu ise bankaların ve büyük şirketlerin metaverseye ilişkin dünya çapındaki hamlelerini ve neler yaptığını aktarırken aynı zamanda hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için bir kaynak işlevi görüyor.

Blokzincir ve kripto para birimleri, yapay zeka (AI), nesnelerin interneti (IoT) gibi kavramların metaverse ile ilişkisinin sunulduğu raporda, metaverse ile bugün ve gelecekte neler yapılabileceğine ilişkin çeşitli araştırmalar ve sonuçları da yer alıyor.

Büyük şirketlerin hangi metaverse kullanım alanlarına yöneldiği, günümüzün en önemli metaverse oyuncuları ve bugüne kadar elde edilen ilerlemeler sunuluyor. Metaverse ile ilgili Türkiye'deki son gelişmelere de yer verilen rapor, şirket ve kurumların bu alanda aldığı çeşitli aksiyonlara değiniyor.

"Dünya çapında gelişen trendleri ve yenilikçi teknolojileri izliyor, rapor olarak sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Selman Ortaköy, katılım finans hizmetlerinin geniş kitlelere ulaşması için teknoloji ve insan odaklı çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece katılım finans hizmetleriyle ilgili değil aynı zamanda dünya çapında gelişen trendleri ve yenilikçi teknolojileri radarımıza alıyor, çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Bu konular özelinde oluşturduğumuz raporları yayınlayarak hem kullanıcılarımızın hem de bu konulara ilgi duyan, merak eden herkesin kullanımına sunuyoruz. Bu yılın başında kurmamıza rağmen Fikrinn Platformu'nda üç rapor yayınladık. Kuveyt Türk olarak, bir taraftan inovatif teknolojilere yönelik yatırım ve çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan metaverse, blok zincir ve kripto para gibi kavramların yanı sıra trend konulara yönelik inceleme ve araştırmalar yapmaya devam edeceğiz."