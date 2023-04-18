Kütüphaneler Türk Telekom ile uçtan uca dijitalleşiyor

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği Hitit Kültür ve Turizm Projesi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği Hitit Kültür ve Turizm Projesi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom proje kapsamında, kütüphaneler, kültür merkezleri, ören yerleri, il kültür müdürlükleri, müzeler ve tüm Kültür Bakanlığı merkez teşkilatında uçtan uca bir dijital dönüşüm için destek sağlamaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, Hitit Kültür ve Turizm Projesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bakanlığa bağlı tüm birimlerde yönetilir bir altyapının yanı sıra daha zengin bir veri kaynağına erişim sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Türk Telekom olarak, yenilikçi dijital servislerimiz ve milli teknoloji girişimlerine yönelik yatırımlarımızla Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Ülkemizin kültürel mirasını teknolojiye adapte etmek üzere başlattığımız çalışmalar kapsamında 81 ildeki bin 42 kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamladık. Ayrıca ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere kültür merkezleri ve ören yerlerinde ziyaretçilere fiber hızında internet erişimi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında devam eden çalışmalarla Türkiye'nin 81 ilinde binin üzerinde kütüphanenin uçtan uca dijital dönüşümünü tamamlarken, tüm lokasyonlarda misafirlere wifi hizmeti ve gezici kütüphanelere de TT Mobil üzerinden internet erişimi sunuluyor. Tarihi mekanları da kapsayan proje ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm birimlerinde ihtiyaç duyulan uygulamalar tek bir sistem altında birleştirilirken, 1.350 lokasyon, 1.045 wifi noktası ve 300'e yakın tesiste fiber hızında internet hizmeti sunuluyor.