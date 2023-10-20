KUTO'da İl İcra Komitesi üyeliği seçimleri yapıldı

TOBB koordinasyonunda, girişimciliğin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Türkiye genelinde Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten ve 81 ilde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük girişimci ağı TOBB Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB Genç...

TOBB koordinasyonunda, girişimciliğin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Türkiye genelinde Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten ve 81 ilde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük girişimci ağı TOBB Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB Genç Girişimciler Kurulları'nda, İl İcra Komitesi Üyeliği seçimleri yapıldı.

Bu çerçevede, Kuşadası Ticaret Odası'nda oluşturulan TOBB Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları üyeleri arasında KUTO'da yapılan seçimde, her iki kuruldan da ikişer kişi asil, ikişer kişi yedek olarak Aydın İl İcra Komitesi üyeliğine seçildi. TOBB tarafından belirlenen seçim takvimi doğrultusunda gerçekleşen seçimlerde, TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeliklerine; Hibeti Zeytin ve Tuğba Polat Özgünç, yedek üyeliğe ise Esin Sözer ve Bahtiyar Çekici seçildi. TOBB Aydın Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeliğine Edip Sayıalioğlu ve Nihat Özhan, yedek üyeliğe ise Mehmet Aygüneş ve Naciye Pirinç seçildi.

Seçim sonrasında kurul üyeleriyle bir araya gelen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, TOBB bünyesinde oluşturulan Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler kurullarına çok iş düştüğünü belirterek, bu doğrultuda çok çalışmaları gerektiğini söyledi ve her iki kurul üyelerine de başarılar diledi.

Serdar Akdoğan, "Seçilen arkadaşlarımızın TOBB Aydın İl İcra Kurullarında Odamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum, tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN