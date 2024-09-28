Kutluhallar Köyü'nde Güneş Enerjisi Sistemi Tamamlandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde içme suyu pompasının elektrik tüketimini karşılamak amacıyla kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) tesisi hizmete girdi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde içme suyu pompasının elektrik tüketimini karşılamak amacıyla başlatılan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) tesisi tamamlanarak hizmete girdi.
Kutluhallar köyünde devlet-millet işbirliği ile köyün içme suyu pompasının elektrik tüketimini karşılamak amacıyla kurulumuna başlanan 7,5 KW elektrik üretim kapasitesine sahip tesis tamamlanarak kullanımına başlandı.
Köy muhtarı Talip Deve, GES projesine destek veren Hisarcık Kaymakamlığına, İlçe Özel İdareye ve köy halkına teşekkür etti. - KÜTAHYA