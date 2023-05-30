Kutes, Almanya'daki GİFA 2023 Döküm Fuarı'na katılacak

Kutes, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen döküm fuarı GİFA 2023'e katılacak. Şirket, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle bir araya gelerek üretimini yaptığı parçaları sergileyecek ve CAEF Forumu'nda konuşmacı olarak yer alacak. Kutes, inovasyon ve dijital dönüşümde sektöründe öne çıkıyor.

Kutes, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen döküm fuarı GİFA 2023'e katılacak.

Şirket açıklamasına göre, küresel döküm ve metalürji sanayilerinin buluşma noktası GİFA, Metec, Thermprocess ve Newcast fuarları 12-16 Haziran tarihleri arasında Almanya Dusseldorf'ta dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları ağırlayacak.

Kutes, Hall 14'te F35 numaralı stantta 4 gün boyunca sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle bir araya gelecek. Ana tedarikçi olarak başlıca otomotiv, hidrolik, tarım, makine, demiryolu, pompa, vana endüstrilerine parça üreten Kutes, fuardaki ziyaretçilerine üretimini yaptığı parçaları sergileyecek.

Fuarın önemli bir parçası olan ve sektörün gündem maddelerinin masaya yatırıldığı CAEF Forumu ise 15 Haziran'da gerçekleştirilecek. Avrupa Dökümcüler Birliği (CAEF) tarafından düzenlenen forumda, Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil konuşmacı olarak yer alacak. Kutmangil, başlattıkları "Yeni Demir Çağı"nın tüm detaylarını dinleyicilerle paylaşacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kutmangil, döküm sektörünün en büyük organizasyonlarından GİFA'da Türkiye'yi temsil etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz fuarda da yerimizi aldığımız GİFA, döküm sektöründeki en yeni teknolojileri ve trendleri takip etmek için stratejik bir buluşma noktası. Bizlere de Kutes vizyonunu ve kalitesini dünya pazarıyla tanıştırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Sektörümüzdeki küresel oyuncuları ve fuar ziyaretçilerini standımızda ağırlayarak hem Türkiye'nin sektördeki gücünü hem de Kutes'i anlatacağız. CAEF Forumu'nda ise sektörümüzde ilk ve öncü olan uygulamalarımızı paylaşacağız. Ülkemizin ihracat gücünü artırmak için fuarda yeni iş birliklerine de imza atmayı hedefliyoruz."

Kutes, inovasyon ve dijital dönüşümde sektöründe öne çıkıyor

Açıklamaya göre, dijital dönüşüm, endüstri 4.0 ve otomasyon yatırımları ile sektörde öncü bir rol üstlenen Kutes, 2019'da devreye aldığı yatırımla Türkiye'nin ilk tam entegre otomatik yatay kalıplama hattına sahip oldu.

2021'de üretim safhalarını A'dan Z'ye takip edilebilir hale getiren şirket, müşterilerine sipariş durumlarını anlık takip edebilme konusunda da sektöründe bir ilke imza attı.

Operasyonel Mükemmellik Programı çatısı altında TPM, operasyonel sürdürülebilirlik, inovasyon, endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm faaliyetlerine ağırlık veren Kutes, tamamen teknolojik bir üretim sahası olmayı hedefliyor.

2033'e kadar karbon negatif hedefi

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma felsefesiyle hareket eden marka, tüm faaliyetlerinde çevresel etkilerini en aza indirme konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kutes Makine fabrikasının çatısında gerçekleştirdiği 240 kwh'lık Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı ile tükettiği enerjinin yüzde 60'ını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Kutes, Edirne ve Kırklareli'de hayata geçirdiği 26 MWp kurulu güce sahip güneş enerji santrallerini ise haziran ayında devreye almayı planlıyor.

Böylece yılda 24 milyon 296 bin 160 ton karbondioksit tasarrufu sağlayarak 458 bin 640 ağacın karbondioksit nötrleme kapasitesine denk gelen miktarda katkı yaratmayı hedefliyor.

Şirket, ürettiği yüzde 100 yenilenebilir enerji ile yüzde 100 yeşil üretim gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Nihai ürünündeki geri dönüşüm malzemesi oranını arttırarak değer zinciri boyunca oluşan dolaylı emisyonları düşürmeyi hedefleyen Kutes, 2033'e kadar bir milyon fidan dikimi gerçekleştirerek karbon negatif olmayı planlıyor.