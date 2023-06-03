Kutes, 2033 yılına kadar karbon negatif olmayı hedefliyor

Kutes, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada 2033 yılına kadar karbon negatif olmayı hedeflediklerini belirtti. Şirket, çevresel etkilerini azaltacak yatırımlarına devam ediyor.

Kutes, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada 2033 yılına kadar karbon negatif olmayı hedeflediklerini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kutes, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yüzde 100 yeşil döküm hedefi doğrultusunda çevresel etkilerini azaltacak yatırımlarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, Kutes'i enerjide bağımsız hale getirecek ve enerji tüketimini azaltacak yatırımlara hız kazandırdıklarını belirtti.

Kutmangil, şunları kaydetti:

"Kutes Makine fabrikamızın çatısında 240 kwh'lık çatı GES yatırımını tamamladık. Bu fabrikamızda tükettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde 60'ını kendi ürettiğimiz temiz enerjiden karşılıyoruz. Kutes Enerji markamız çatısı altında Edirne ve Kırklareli'de 26 MW'lık arazi GES yatırımlarımıza başladık. Ağustos ayında devreye almayı hedefliyoruz. Böylece tükettiğimiz enerjinin yüzde 90'ını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacağız. Bu sayede yıllık 24 milyon ton karbondioksit tasarrufu sağlayarak 458 bin 640 ağacın karbon nötrleme kapasitesine denk gelen miktarda katkı yaratmayı hedefliyoruz. Bu yılın başında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikamızı aldık, ISO 14064 için de altyapı çalışmalarımızı tamamladık.

Enerji yatırımlarının yanı sıra nihai üründe de karbon ayak izlerini azaltacak adımlar atıyoruz. Dökümhaneleri aynı zamanda bir geri dönüşüm tesisi olarak konumlandırabiliriz. Etkin ham madde yönetimi için üretimimizde hurda oranını her geçen yıl artırıyoruz. 2021 yılında ocak şarjımızın içindeki hurda ve pik oranı yüzde 40'a yüzde 60'tı. 2022 yılında bu oranı tersine döndürdük ve yüzde 64'e yüzde 36'ya çevirdik. Bu yıl ise oranı yüzde 76'ya yüzde 24 seviyesine çıkartmayı amaçlıyoruz. Böylece değer zinciri boyunca oluşan dolaylı emisyonlarımızı en aza indirmeyi planlıyoruz. Maça ve kalıp yapımında kullandığımız her bir kum tanesini de kaliteli dökümler oluşturmak için kullanılamayacak hale gelene kadar yani yaklaşık 50 kez kullanıyoruz. Daha az kum kullanabilmek için kil ve kum ıslah sistemi teknolojileri için çalışmalarımız devam ediyor. Talaşlı imalat sonucu oluşan talaşın tekrar döküm sürecinde kullanılması da planlarımız arasında. Tüm bu çalışmalarımız doğrultusunda tesislerimiz Sıfır Atık belgesine layık görüldü."

2033 yılına kadar karbon negatif bir şirket olmayı hedeflediklerini söyleyen Kutmangil, gerçekleştirdikleri yatırımlarla karbon nötr hedefine kısa sürede ulaşacaklarını belirtti.

Kutmangil, "2033 yılına kadar da bir milyon fidan dikerek ülkemizin ağaçlandırılmasına katkı sağlarken karbon negatife döneceğiz. Gri onaylı ilk sürdürülebilirlik raporumuzu geçtiğimiz yıl paydaşlarımızla paylaşmıştık. 2022 yılına ilişkin raporumuzu da kısa süre içinde kamuoyuna sunacağız." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik raporlarına her yıl devam ettiklerini belirten Kutmangil, "2024 yılında tüm çalışmalarımızı dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP (Karbon Saydamlık Projesi) platformunda da açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.