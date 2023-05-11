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Kütahya Yaylababa köyüne 5 ton kapasiteli süt soğutma tankı

Kütahya Yaylababa köyüne 5 ton kapasiteli süt soğutma tankı

Ekonomi Haberleri

Kütahya merkeze bağlı Yaylababa köyüne "Yukarı Sakarya Havzası arazi tahribatının dengelenmesi" projesi çerçevesinde 5 ton kapasiteli süt soğutma tankı kazandırıldığı bildirildi.

Kütahya merkeze bağlı Yaylababa köyüne "Yukarı Sakarya Havzası arazi tahribatının dengelenmesi" projesi çerçevesinde 5 ton kapasiteli süt soğutma tankı kazandırıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile yürütülmekte olan Yukarı Sakarya Havzası arazi tahribatının dengelenmesi projesi çerçevesinde Yaylababa köyümüze 5 ton kapasiteli süt soğutma tankı kazandırılmıştır. Süt soğutma tankının kurulumunda ve binasının inşasındaki katkılarından dolayı başta İl Genel Meclisi Başkanımız Muammer Özcura olmak üzere, İl Genel Meclisi üyelerine ve Kütahya İl Özel İdaresine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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