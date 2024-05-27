Kütahya'ya 75 Milyon TL'lik Hibe Desteği Sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl 15. Etabı uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) projelerinde tüm etapların rekoru kırılarak Kütahya genelindeki 94 projeye 75 milyon TL'lik hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

"Kütahya'ya 150 milyon TL'lik yatırım kazandırılacak"

94 projeye sağlanacak 75 milyon TL'lik hibe desteği ve uygulama sonunda Kütahya'ya yaklaşık 150 milyon TL'lik yatırım kazandırılacağını açıklayan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emre Yeniay, "Öncelikle ilimize tek seferde 75 milyon liralık bir hibenin kazandırılması noktasında duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Proje başvuru zamanından bugüne kadar tüm ekibimizle ve proje paydaşlarımızla birlikte gösterdiğimiz yoğun çabanın şu an meyvelerini alıyoruz. Bu projelere 2006-2023 yılları arasında yaklaşık 60 milyon TL'lik bir hibe desteği sağlanmışken, şimdi tek seferde 75 milyonluk bir hibe desteği sağlanacak olmasının gururunu yaşıyoruz. Geçen yıla göre de ilimize ayrılan bütçede 5,5 katlık bir artış olduğunu görüyoruz. Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında uyguladığımız bu projeler; kırsalda çiftçilerimizin refah düzeyinin artırılması, katma değerli ürünlerin üretilmesi, çiftçi ile tarımsal sanayi entegrasyonun ve tarımsal pazarlama altyapısının sağlanması ve yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşımaktadır. İnşallah bu dönemde de uygulamaya başlayacağımız 94 proje ile ilimize 150 milyonluk bir yatırımı kazandırmış olacağız. Bu projelerle yaklaşık 150 kişi de doğrudan istihdam edilmiş olacak. Bu projelere rekor düzeyde bütçe ayrılması noktasında katkılarını esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Valimize ve Genel Müdürlüğümüze şükranlarımı arz ederim" dedi. - KÜTAHYA