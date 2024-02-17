Kütahya ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlükleri İş Birliği Toplantısı Düzenlendi

Kütahya ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlükleri arasında illerde uygulanması planlanan projelerde iş birliği ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen Kütahya ve Eskişehir illerinde uygulanması planlanan projelerde iş birliği ve istişare toplantısında, tarımsal üretimin planlaması, tarım sektörü ve kurumlar arasında yapılan çalışmalar gibi ana başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA