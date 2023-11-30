Haberler ›› Ekonomi ›› Kütahya Ticaret Borsasında Kırmızı Buğday Fiyatları Açıklandı

Kütahya Ticaret Borsasında Kırmızı Buğday Fiyatları Açıklandı

30 Kasım 2023 14:35 Son Güncelleme: 14:36 Abone Ol

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 8,40 liradan, en yüksek 9,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.