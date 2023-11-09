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Kütahya Ticaret Borsasında Kırmızı Buğday Fiyatları Açıklandı

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 8,90 liradan, en yüksek 9,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.