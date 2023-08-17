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Kütahya Ticaret Borsasında Kırmızı Buğday Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 8 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da verildi.

Kütahya Ticaret Borsasında, kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn Düşük (TL)

En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)Kg6,00

8,35
Buğday kırmızı)Kg7,00

8,00
Arpa (beyaz)Kg5,90

6,50
Arpa (yemlik)Kg5,00

6,00

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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