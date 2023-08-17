Kütahya Ticaret Borsasında Kırmızı Buğday Fiyatları
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Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 8 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da verildi.
Kütahya Ticaret Borsasında, kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|6,00
|8,35
|Buğday kırmızı)
|Kg
|7,00
|8,00
|Arpa (beyaz)
|Kg
|5,90
|6,50
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,00
|6,00
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi