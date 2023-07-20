Kütahya Ticaret Borsasında Kırmızı Buğday Fiyatları
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Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 5,65 lira, en yüksek 7,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da verilmiştir.
Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 5,65 lira, en yüksek 7,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|5,65
|7,30
|Buğday (beyaz)
|Kg
|6,45
|6,45
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,30
|5,62
|Et (karkas)
|Kg
|133,47
|240,00
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Kütahya Ekonomi Haberler
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