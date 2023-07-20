Kütahya Ticaret Borsasında Kırmızı Buğday Fiyatları

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 5,65 lira, en yüksek 7,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da verilmiştir.