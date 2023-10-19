Kütahya Ticaret Borsasında Buğday Fiyatları Açıklandı
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Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu cinsi buğdayın kilogramı en düşük 6,50 liradan, en yüksek 8,71 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu cinsi buğdayın kilogramı en düşük 6,50 liradan, en yüksek 8,71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|6,50
|8,71
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,40
|6,50
|Buğday (beyaz)
|Kg
|5,80
|7,30
|Et (karkas)
|Kg
|217,00
|315,00
Kaynak: AA / Ekonomi