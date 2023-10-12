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Kütahya Ticaret Borsasında Buğday Fiyatları Açıklandı

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu cinsi buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 9 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.