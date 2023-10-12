Kütahya Ticaret Borsasında Buğday Fiyatları Açıklandı
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Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu cinsi buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 9 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu cinsi buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|6,00
|9,00
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,50
|6,00
|Buğday (beyaz)
|Kg
|5,50
|8,25
|Et (karkas)
|Kg
|200,00
|278,00
Kaynak: AA / Ekonomi