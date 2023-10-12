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Kütahya Ticaret Borsasında Buğday Fiyatları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu cinsi buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 9 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu cinsi buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn Düşük (TL)

En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)Kg6,00

9,00
Arpa (yemlik)Kg5,50

6,00
Buğday (beyaz)Kg5,50

8,25
Et (karkas)Kg200,00

278,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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