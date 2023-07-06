Kütahya Ticaret Borsasında Buğday Fiyatları Açıklandı
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Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|7,00
|7,80
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|7,50
|7,50
|Nohut (natürel)
|Kg
|20
|20
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Kütahya Ekonomi Haberler
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