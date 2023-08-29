Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları Açıklandı

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayın kilogramı en düşük 5,80 liradan, en yüksek 8,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.