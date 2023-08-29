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Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayın kilogramı en düşük 5,80 liradan, en yüksek 8,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayın kilogramı en düşük 5,80 liradan, en yüksek 8,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn Düşük (TL)

En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)Kg5,80

8,50
Arpa (yemlik)Kg5,70

6,40
Arpa (beyaz)Kg6,00

6,50
Nohut (natürel)Kg40,00

40,00

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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