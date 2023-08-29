Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları Açıklandı
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Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayın kilogramı en düşük 5,80 liradan, en yüksek 8,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayın kilogramı en düşük 5,80 liradan, en yüksek 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|5,80
|8,50
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,70
|6,40
|Arpa (beyaz)
|Kg
|6,00
|6,50
|Nohut (natürel)
|Kg
|40,00
|40,00
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi