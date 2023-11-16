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Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları

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Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7,00 liradan, en yüksek 9,40 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7,00 liradan, en yüksek 9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn Düşük (TL)

En Yüksek (TL)
Buğday (kırmızı)Kg8,90

9,10
Buğday (Anadolu)Kg7,00

9,40
Arpa (yemlik)Kg5,00

6,00
Nohut (natürel)Kg28,00

30,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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