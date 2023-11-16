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Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7,00 liradan, en yüksek 9,40 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.