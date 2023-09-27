Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogram fiyatı en düşük 6,50 lira, en yüksek 8,00 lira olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.