Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları
Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogram fiyatı en düşük 6,50 lira, en yüksek 8,00 lira olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.
Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayın kilogramı en düşük 6,50 liradan, en yüksek 8,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|6,50
|8,00
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,00
|6,50
|Arpa (beyaz)
|Kg
|5,30
|6,50
|Et (karkas)
|Kg
|235,00
|308,00
Kaynak: AA / Ekonomi