Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları
Ekonomi Haberleri
Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 8,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 8,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|6,00
|8,90
|Buğday (beyaz)
|Kg
|5,00
|7,08
|Arpa (beyaz)
|Kg
|4,80
|7,00
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,00
|6,24
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi