Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 8,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.