Üye Girişi
Haberler

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 8,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 8,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn Düşük (TL)

En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)Kg6,00

8,90
Buğday (beyaz)Kg5,00

7,08
Arpa (beyaz)Kg4,80

7,00
Arpa (yemlik)Kg5,00

6,24

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title