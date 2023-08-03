Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları
Ekonomi Haberleri
Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 8,26 liradan, en yüksek 8,52 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 8,26 liradan, en yüksek 8,52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|8,26
|8,52
|Buğday (beyaz)
|Kg
|6,40
|6,40
|Arpa (beyaz)
|Kg
|6,10
|6,10
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,20
|5,20
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi