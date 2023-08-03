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Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 8,26 liradan, en yüksek 8,52 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 8,26 liradan, en yüksek 8,52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn Düşük (TL)

En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)Kg8,26

8,52
Buğday (beyaz)Kg6,40

6,40
Arpa (beyaz)Kg6,10

6,10
Arpa (yemlik)Kg5,20

5,20

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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