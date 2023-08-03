Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 8,26 liradan, en yüksek 8,52 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.