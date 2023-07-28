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Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7,40 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn Düşük (TL)

En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)Kg7,00

7,40
Buğday (beyaz)Kg6,30

6,30
Buğday (gerek)Kg5,50

6,45
Et (karkas)Kg160,00

589,80

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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