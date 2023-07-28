Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları
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Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7,40 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|7,00
|7,40
|Buğday (beyaz)
|Kg
|6,30
|6,30
|Buğday (gerek)
|Kg
|5,50
|6,45
|Et (karkas)
|Kg
|160,00
|589,80
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi