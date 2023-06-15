Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7,28 liradan, en yüksek 7,79 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.