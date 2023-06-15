Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu Buğdayı Fiyatları
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Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7,28 liradan, en yüksek 7,79 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7,28 liradan, en yüksek 7,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|7,28
|7,79
|Buğday (beyaz)
|Kg
|5,80
|6,00
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|7,90
|8,10
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi
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