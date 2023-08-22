Kütahya Ticaret Borsası'nda Buğday ve Diğer Ürünlerin Fiyatları Açıklandı
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Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu buğdayının kilogram fiyatı en düşük 6,10 lira, en yüksek 9 lira olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kütahya Ticaret Borsası'nda, Anadolu buğdayın kilogramı en düşük 6,10 liradan, en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|6,10
|9,00
|Nohut
|Kg
|21,50
|24,30
|Arpa (beyaz)
|Kg
|5,00
|8,40
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,00
|6,22
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi