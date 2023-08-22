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Kütahya Ticaret Borsası'nda Buğday ve Diğer Ürünlerin Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu buğdayının kilogram fiyatı en düşük 6,10 lira, en yüksek 9 lira olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Kütahya Ticaret Borsası'nda, Anadolu buğdayın kilogramı en düşük 6,10 liradan, en yüksek 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn Düşük (TL)

En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)Kg6,10

9,00
NohutKg21,50

24,30
Arpa (beyaz)Kg5,00

8,40
Arpa (yemlik)Kg5,00

6,22

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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