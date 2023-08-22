Kütahya Ticaret Borsası'nda Buğday ve Diğer Ürünlerin Fiyatları Açıklandı

Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu buğdayının kilogram fiyatı en düşük 6,10 lira, en yüksek 9 lira olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.