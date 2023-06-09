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Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu Buğdayı Kilogramı 7,13 Liradan Satıldı

Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu Buğdayı Kilogramı 7,13 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsası'nda, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7,13 liradan, en yüksek 7,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Kütahya Ticaret Borsası'nda, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7,13 liradan, en yüksek 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn Düşük (TL)

En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)Kg7,13

7,50
Buğday (beyaz)Kg6,20

7,00
Et (karkas)Kg245

500

Kaynak: AA / Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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