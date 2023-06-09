Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu Buğdayı Kilogramı 7,13 Liradan Satıldı

Kütahya Ticaret Borsası'nda, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7,13 liradan, en yüksek 7,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.