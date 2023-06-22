Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu Buğdayı Kilogramı 6,80-7,50 TL Arasında Satıldı
Ekonomi Haberleri
Kütahya Ticaret Borsası'nda, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,80 liradan, en yüksek 7,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Kütahya Ticaret Borsası'nda, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,80 liradan, en yüksek 7,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|6,80
|7,50
|Buğday (beyaz)
|Kg
|5,26
|5,26
|Et (karkas)
|Kg
|205
|215
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Kütahya Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500