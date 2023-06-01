Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu Buğdayı Kilogramı 6,52-7,52 TL Arasında Satıldı

Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,52 liradan, en yüksek 7,52 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.