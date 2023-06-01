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Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu Buğdayı Kilogramı 6,52-7,52 TL Arasında Satıldı

Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu Buğdayı Kilogramı 6,52-7,52 TL Arasında Satıldı

Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,52 liradan, en yüksek 7,52 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,52 liradan, en yüksek 7,52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn Düşük (TL)

En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)Kg6,52

7,52
Buğday (beyaz)Kg6,00

6,00
Arpa (yemlik)Kg5,42

5,76
Et (karkas)Kg110

350

Kaynak: AA / Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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