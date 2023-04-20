Kütahya Ticaret Borsası
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Kütahya Ticaret Borsası'nda, kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 8,10 liradan, en yüksek 8,15 liradan satıldı.
Kütahya Ticaret Borsası'nda, kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 8,10 liradan, en yüksek 8,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|7,50
|7,50
|Buğday (kırmızı)
|8,10
|8,15
|Arpa (yemlik)
|5,73
|6,60
|Et (karkas)
|157
|390
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Kütahya Ekonomi Haberler
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