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Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsası'nda, kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 8,10 liradan, en yüksek 8,15 liradan satıldı.

Kütahya Ticaret Borsası'nda, kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 8,10 liradan, en yüksek 8,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)7,507,50
Buğday (kırmızı)8,108,15
Arpa (yemlik)5,736,60
Et (karkas)157390

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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