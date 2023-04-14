Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,17 liradan, en yüksek 8,60 liradan satıldı.

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,17 liradan, en yüksek 8,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)6,178,60
Buğday (kırmızı)7,907,90
Buğday (beyaz)5,806,20
Arpa (yemlik)6,307,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title