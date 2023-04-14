Kütahya Ticaret Borsası
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Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,17 liradan, en yüksek 8,60 liradan satıldı.
Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,17 liradan, en yüksek 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|6,17
|8,60
|Buğday (kırmızı)
|7,90
|7,90
|Buğday (beyaz)
|5,80
|6,20
|Arpa (yemlik)
|6,30
|7,00
Kaynak: AA / Ekonomi
Kütahya Ekonomi Haberler
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